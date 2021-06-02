Белоусов назвал налоговое решение самым простым в ситуации с металлургами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Налоговое решение технологически самое простое в ситуации с металлургами, но если они найдут другие инструменты, правительство готово к обсуждению. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ-2021.

"В этом смысле налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание. Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу. Я готов здесь участвовать, поддерживать", - сказал Белоусов.

"Я не сторонник пока отвергать какие-то инструменты. Единственное, что я во всех случаях намерен сделать, - это все системные решения по налогам обсуждать с бизнес сообществом", - добавил он.

Первый вице-премьер также отметил, что правительство РФ в качестве налоговых мер для металлургов не исключает повышения НДПИ, теоретически возможна дифференциация возврата НДС по экспорту, но решения пока нет. "Теоретически, помимо НДПИ, например, возможны китайские варианты - дифференциация возврата НДС по экспорту. Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос обсуждаемый еще. Там есть еще варианты, но сейчас никаких решений нет", - сказал Белоусов.

"Дана задача, ее нужно решить. Если ее удастся решить за счет скидок, особенно если это все будет решаться не только в рамках 2021 года, но будет создан какой-то механизм, я только буду это приветствовать, конечно", - подчеркнул он.

По словам Белоусова, у правительства нет опасений, что только крупные компании справятся с налоговой нагрузкой. "Опасений таких нет, поскольку то, о чем идет речь, это только крупные компании. Малые компании - это вопрос с арматурой, вот там малые, мини-заводы в большом количестве. Ну, относительно малые - средние, потому что обороты у них там тоже достаточно приличные. Но там решения другого рода должны быть - стоимость сырья. А сырье для них - амортизационный лом", - пояснил он.

При этом Белоусов отметил, что он сторонник системных решений. "Но в мире существует такой инструмент, это элемент системного решения, как введение однократного налога. Это windfall tax - налоги, принесенные ветром", - добавил он.

Черная металлургия

Изменение налоговых инструментов коснется только черной металлургии и не затронет цветную, решения должны быть найдены в этом году, отметил Белоусов.

По его словам, ряд металлургов, например Evraz и "Металлоинвест", ведут себя очень ответственно, не повышая цены и предоставляя скидки. "Я могу сказать, что ряд компаний ведет себя очень ответственно. Приведу в пример Evraz, который практически не поднял цены на рельсы, он основной поставщик рельс для РЖД. То, что я знаю, вписывается в те параметры, которые были согласованы раньше. Я знаю, что "Металлоинвест" ведет себя достаточно ответственно и они уже предоставили целый ряд скидок. Важно, какие компании инвестируют, а какие - выплачивают дивиденды", - отметил Белоусов.

Он добавил, что решение нужно найти уже в этом году. "Нам президент поставил рамки в послании. Нам нужно найти решение в этом году", - отметил Белоусов.

Ситуация с цветными металлами

Как отметил Белоусов, с ценами на цветные металлы тоже есть проблема. "Но она другого рода, с цветными металлами проще, потому что там есть биржевая цена. Мы там можем к чему-то привязаться, к цене Лондонской биржи, мы понимаем, механизм вырисовывается. А по черным металлам нет биржевой цены, во-первых, во-вторых, там очень широкая номенклатура и разные совершенно модели. Одно дело арматура, которую производят все, кому не лень, сотни предприятий, из амортизационного лома, там одни способы решения этой задачи. Я считаю, что нам надо заканчивать с экспортом амортизационного лома в условиях дефицита на внутреннем рынке и больше все-таки, вот там, я считаю, мы можем пошлины ввести", - сказал первый вице-премьер.

Задача государства

Первый вице-премьер подчеркнул, что перед государством стоит задача исполнить госпрограммы и стабилизировать цены на металл, а не отобрать деньги у металлургов.

"Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды", - отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что против нерыночных мер необходимо найти системный механизм для нейтрализации скачков мировых цен на металл. "В случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивно. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, строительство Восточного полигона подорожало на 40 млрд рублей из-за роста цен на металлы, а средства на на инвестпрограмму РЖД на текущий год собирались "буквально по рублю".

Закупка в Росрезерв

Закупка металла в Росрезерв является технически сложным механизмом, лучше найти другие варианты, считает первый вице-премьер.

"Кстати сказать, по поводу скидок - эта тема не новая, мы ее обсуждали на совещании у Юрия Ивановича Борисова, которое с ним вместе проводили, речь шла о том, чтобы заключать долгосрочный контракт до года, чтобы создать устойчивость. Я в принципе считаю, что эта тема может быть, я очень скептически отношусь к закупкам металлов в росрезерв, это очень большая номенклатура, металл долго не хранится. Поэтому он имеет свойства терять прочностные качества. Как это все технически сделать, мне не очень понятно", - сказал Белоусов.

По его словам, Минпромторгу следует взять на себя ответственность за стабилизацию цен на металл для гособоронзаказа. "Я пока не готов отказаться ни от каких инструментов, пока я приветствую расширение арсенала этих инструментов, но они должны быть доведены до практической реализации, и конечно должны быть ответственные. То есть, если Минпромторг выступит в правительстве с подобного рода предложениями, возьмет на себя ответственность за стабилизацию цен по госкапвложениям, по гособоронзаказу, конечно мы только приветствовать будем", - добавил Белоусов.

Он подчеркнул, что нужно найти решение по исключению влияния повышения цен на металл на гособоронзаказ. "Я бы сказал так, что она жесткая позиция в том плане, что нужно найти решение по элиминированию (исключению - прим. ТАСС) влияния повышения цен на металл, на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоемкие программы", - сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров на прошедшем во вторник совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию. Кроме того, Мантуров обсудил возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. Ранее Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.