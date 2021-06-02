В Минкультуры считают, что креативные индустрии создают граждане, но им нужна господдержка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Государство не может самостоятельно создавать творческие индустрии, но должно поддерживать такие начинания граждан. Такое мнение выразила в среду заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Возникновение и развитие творческих индустрий не происходит сверху вниз, - сказала замминистра в среду на пленарной сессии "Что Россия придумывает сейчас?". - Мы, безусловно, будем поддерживать, мы за это, это очень важно. Но все креативные индустрии рождаются снизу, это творческая активность наших граждан и того сообщества, которое живет в наших городах".

Замминистра культуры назвала в числе регионов - лидеров креативных индустрий Москву, Татарстан, Тульскую и Белгородскую области. "Это всего несколько примеров, но из них четко видно, что очень важно, чтобы государство, бизнес и творческие граждане были вместе и не мешали друг другу, а поддерживали", - заметила она, обратив внимание на то, что в творческой сфере преуспевают малые города и села.

Ярилова напомнила, что Минкультуры возглавило работу над концепцией развития креативных индустрий, внесенной ранее в правительство.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.