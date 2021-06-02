Эксперты и представители органов власти обсудят на ПМЭФ развитие креативного сектора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Федерация креативных индустрий (ФКИ) проведет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) бизнес-завтрак, посвященный развитию креативного сектора, с участием экспертов и представителей органов власти, сообщил ТАСС в среду гендиректор ФКИ Игорь Намаконов. Федерация также примет участие в ряде дискуссий и сессий по теме креативного сектора, науки и технологий, добавил он.

"Федерация креативных индустрий, которая объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и компании креативного бизнеса, будет представлена на ПМЭФ-2021 и организует 4 июня бизнес-завтрак совместно с журналом Forbes и Ассоциацией IPChain. Спикеры подведут итоги предыдущего года в сфере развития креативных индустрий, обсудят текущее состояние сектора и инструменты его развития, а также ответят на главный вопрос: что необходимо сделать для создания конкурентоспособного рынка на мировом уровне", - рассказал он.

В бизнес-завтраке, получившем название "Креативная экономика. Диалог о новой кросс-индустриальной реальности", примут участие замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, президент IPChain и член правления РСПП Андрей Кричевский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, директор по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group Константин Сидорков, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. Модератором выступит редакционный директор Forbes Николай Усков.

Намаконов также сообщил, что 3 июня пройдет дискуссия "2021 - год креативной экономики в мире, как скоро человеческий капитал заменит нефть?" с участием первого зампреда администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяны Голиковой, модератором выступит директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова. Спикеры обсудят фактор устойчивого экономического развития и базовое условие для формирования человеческого капитала в сфере креативных индустрий, озвучат главные федеральные проекты в сфере креативного сектора и направления господдержки.

Также 5 июня Намаконов проведет дискуссию "Экспорт идей, людей или продуктов? Есть ли место России в международной креативной гонке и можно ли превратить интеллектуальный потенциал нации в ликвидный актив глобальной экономики" с участием декана экономического факультета МГУ Александра Аузана и главы управления президента по общественным проектам Сергея Новикова. В тот же день Новиков, Кричевский, Абрамова и гендиректор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров обсудят развитие науки и технологий на сессии "Популяризации науки - дело креативных индустрий или молодых ученых?", сообщил Намаконов.

"Для нас было важно принять участие в ПМЭФ-2021 с такой широкой повесткой по креативным индустриям. Еще год назад мы совершали первые шаги на пути к осознанию терминологий, изучали международную практику и формулировали цели для России. И вот сегодня мы говорим о креативных индустриях на главном экономическом форуме страны. Год для всех прошел продуктивно: участники рынка и государство осознали экономический потенциал сектора," - резюмировал глава ФКИ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.