Ростуризм заявил, что туристов на Дальнем Востоке необходимо обеспечить хорошим интернетом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Разрабатываемые в России проекты единых туристических пространств, включая Дальний Восток, будут предусматривать обеспечение путешественников хорошей связью и интернетом. Об этом говорится в сообщении Ростуризма по итогам визита руководителя ведомства Зарины Догузовой в Дальневосточный федеральный округ.

Дальний Восток стал одним из регионов, в котором проведут туристическое мастер-планирование в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. То есть такие территории, как Камчатка, Сахалин и Приморье будут развиваться как единое туристическое пространство, пояснили в Ростуризме.

"Все территориальные проекты будут межрегиональными, так как туристу не важно, где начинаются или заканчиваются границы того или иного субъекта, а нам важно обеспечить комфортный, бесшовный путь туриста. В итоге турист должен получить удобную логистику до места отдыха и основных точек показа, хорошую связь и интернет, комфортную туристическую среду на всем протяжении его путешествия, включая отели и развлечения", - говорится в сообщении Ростуризма.

Туристический территориальный проект Дальнего Востока позволит заложить основы и современные тренды в развитии туризма на 20-30 лет вперед, сохранить и подчеркнуть историческую самобытность территорий и историко-культурные ценности, выявить недоиспользованные объекты притяжения туристов, указали в Ростуризме. Кроме того, проект позволит синхронизировать текущие и потенциальные инвестиционные проекты, рационально использовать новые перспективные площадки под туристические цели, избежать или исправить значимые дисбалансы в градостроительном планировании, сформировать или обновить архитектурные дизайн-коды курортной среды, добавили в ведомстве.

В ходе визита Догузова осмотрела Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Южно-Сахалинск, эти города будут претендовать на еще одну меру поддержки Ростуризма - формирование туристически привлекательного центра города. В Ростуризме считают, что в центре каждого из этих городов должно появиться комфортное и приведенное в порядок туристическое пространство с качественными отелями, ресторанами, музеями и общественными пространствами, отмечается в сообщении ведомства.