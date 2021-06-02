Липецкие власти планируют привлечь к реконструкции Ельца 2 млрд рублей от НБР БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области рассчитывают привлечь к реконструкции центральной части города Ельца 2 млрд рублей средств нового банка развития (НБР) БРИКС. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Если нам будет подтверждена программа банка БРИКС, то будут многомиллионные долларовые вложения на преображение центральной части Ельца. Елец станет жемчужиной российского масштаба. До пандемии была [подана заявка на] 2 млрд рублей. Они из-за пандемии вопрос приостановили, мы надеемся вернуться к рассмотрению в этом году", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что в Ельце уже сейчас проводится реконструкция, но ожидаются еще большие изменения. "У нас уже сделаны там все парки, сейчас заканчивается [работа в] парке железнодорожников, делается ДК железнодорожников, заканчиваются работы по мосту в Ельце, начата реконструкция крупнейшей улицы Коммунаров. И в рамках инфраструктурного меню мы для себя определили, что будем строить современный спортивный центр", - сказал Артамонов.

В июле 2020 года Елец вошел в список российских городов, которые НБР БРИКС включил в проект оказания помощи для социально-экономического развития, продвижения и сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение. По данным НБР БРИКС, в Азове, Белеве, Галиче, Ельце, Зарайске, Касимове, Кинешме и Шуе подготовят список объектов, восстановление которых может быть профинансировано.

Как уточнил Артамонов, также идут поиски инвестора для реконструкции расположенной в центре Ельца бывшей табачной фабрики XIX века. Она занимает целый квартал, это архитектурный комплекс площадью более 7 тыс. кв. метров, внесенный в список объектов культурного наследия Липецкой области. Ранее глава региона предлагал после реконструкции фабрики создать в ней культурный центр со всероссийским музеем писателя Ивана Бунина.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.