Новый резидент АЗРФ инвестирует 20 млн рублей в круглогодичную турбазу под Мурманском

МУРМАНСК, 2 июня. /ТАСС/. На территории Кольского района Мурманской области новый резидент Арктической зоны России (АЗРФ), компания "Фишинг Тревелс", построит круглогодичную туристскую базу для любителей активного отдыха стоимостью 19,8 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

"Инвестиционный проект стоимостью 19,8 млн рублей по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики реализует компания "Фишинг Тревелс". Объект разместится в сельском поселении Пушной. На земельном участке площадью 84 тыс. кв. метров будут построены коттеджи из экологически чистых материалов, с аутентичным дизайном и интерьером вместимостью 36 человек", - говорится в сообщении.

Проектом также предусмотрены ресторан, беседки, русская баня, административно-хозяйственное здание и инженерная инфраструктура, благоустройство территории с декоративными и планировочными устройствами, озеленением. Помимо жилого сектора, здесь же разместится развлекательный комплекс с этнографическими маршрутами, объектами показа и трассами для снегоходов. Экскурсионная программа будет включать оленью тропу на 5 километров по тундровой долине вдоль реки Кола. Зимой тропу можно будет пройти на оленьих упряжках, а летом - пешком в сопровождении гида.

Как отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении, создаваемая база отдыха сможет принимать более 5200 гостей в год, а также стать новым местом размещения путешественников, которых в Мурманской области становится все больше в связи с развитием внутреннего туризма.

Ввод первой очереди нового туристического объекта планируется уже осенью текущего года, а с июня 2022-го база отдыха будет полностью сдана в эксплуатацию.

Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент в Мурманской области 41 резидент. Им может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей.