Энергокомпании и "Россети" продолжают переговоры об урегулировании долгов сбытов СКФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российские генерирующие компании и "Россети" продолжают переговоры об урегулировании задолженности сбытовых компаний Северного Кавказа. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в кулуарах ПМЭФ-2021.

"На сегодняшний момент ведется диалог между "Россетями" и генераторами, мы надеемся, что они придут к решению, которое будет стабилизировать все эти взаимоотношения", - сказал он.

Замглавы ведомства подчеркнул, что в урегулировании взаимоотношений между сторонами необходимо разбираться в сути проблемы задолженности, а не препятствиях, мешающих реализации соглашения.

В 2020 году группой "Россети" и генерирующими компаниями в согласовании с ассоциацией "Совет рынка" подписан меморандум о стабилизации отношений. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечение с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%.

В начале апреля 2021 года энергетические компании направили вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором выразили опасения о возможном несоблюдении гарантирующими поставщиками республик Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии соглашения о реструктуризации долгов. По мнению генераторов, разрыв договоренностей приведет к переходу от централизованной системы платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) к непропорциональным расчетам. Более того, в случае отказа от соглашения генерирующие компании будут вынуждены перейти к взысканию долгов через предъявление исполнительных листов и возможный арест счетов, что поставит "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" в предбанкротное состояние.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.