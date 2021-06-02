Санкт-Петербургская биржа поддержала инициативу ЦБ о публикации черных списков брокеров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа поддерживает инициативу Банка России о публикации списков компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Мы поддерживаем инициативу Банка России в борьбе с нелегальной деятельностью на финансовом рынке и считаем, что в некоторых вопросах, таких как, например, блокировка сайтов нелицензированных финансовых институтов, нужно быть, даже более активными", - прокомментировал президент Ассоциации "НП РТС", основного акционера Санкт-Петербургской биржи, Роман Горюнов.

Публичное предложение услуг нелицензированных в России посредников ставит в невыгодные условия российских участников рынка и может способствовать снижению уровня защиты частных инвесторов, добавил он. "При этом необходимо продолжать работу по расширению круга торгуемых на российском рынке инструментов, снижая тем самым привлекательность услуг иностранных посредников для российских инвесторов", - также рассказал Горюнов.

Ранее Банк России опубликовал списки компаний с признаками нелегальной деятельности, куда был также включен Interactive Brokers - крупный посредник, предоставлявший клиентам прямой выход на американские рынки. В такие перечни попали компании, не имеющие лицензии ЦБ РФ, но ориентированные на работу с российской аудиторией.