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ПМЭФ-2021

Эксперт: отрасли туризма и аренды офисов могут перейти к росту к середине 2022 года

Вице-президент Сбербанка, директор департамента кредитования ключевых клиентов Ольга Харламова считает, что смена тренда может произойти, если получится достичь высокого уровня вакцинации от коронавируса по всему миру

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Отрасли туризма и аренды офисных помещений могут перейти к росту к середине 2022 года. Такой оценкой поделилась вице-президент Сбербанка, директор департамента кредитования ключевых клиентов Ольга Харламова в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас сложно прогнозировать, но мы ожидаем, что в этих сегментах ситуация будет оставаться непростой до конца 2021 года. Мы прогнозируем, что если с вакцинацией все будет хорошо по всему миру и у нас, то вероятно, к середине 2022 года может произойти смена тренда", - сказала она.

Харламова пояснила, что в настоящий момент проблемы сохраняются у предприятий гостиничного бизнеса, ориентированных на международный туризм. Также большинство предприятий, занимающихся сдачей в аренду офисной и торговой недвижимости, не вышли на уровень 2019 года по базовым показателям деятельности, таким как выручка, операционная прибыль, рентабельность. Кроме того, пока не до конца восстановились пассажирские перевозки и частично сфера услуг.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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