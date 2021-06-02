Сбер рассматривает финансирование "зеленых" проектов на сотни млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сбер рассматривает финансирование "зеленых" проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на сотни млрд руб., сообщила вице-президент Сбербанка, директор департамента кредитования ключевых клиентов Ольга Харламова в интервью ТАСС на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На текущий момент пайплайн сделок, которые попадают под критерии "зеленых", составляет несколько сотен млрд рублей, это проекты из нефтегазовой отрасли, горной добычи и металлургии, строительства солнечных и ветряных электростанций, деревообработки", - сказала она.

По этим сделкам предусмотрена пониженная процентная ставка при условии выполнения заемщиком показателей устойчивого развития - снижение вредного влияния на экологию, в том числе утверждение экологической политики, интеграция принципов ответственного инвестирования.

Он добавила, что развитие "зеленых" проектов является частью стратегии банка. Кроме этого, Сбер активно содействует развитию рынка "зеленого" долгового финансирования путем участия в размещении облигаций, развивает страхование экологических рисков, запустил блокчейн-платформу для торговли "зелеными" сертификатами.