"Роснефть" и Политехнический университет Турина изучат интеллектуализацию сейсмоданных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и Туринский политехнический университет в рамках Петербургского международного экономического форума заключили договор на выполнение научно-исследовательских работ по изучению возможностей интеллектуализации для решения задач обработки и интерпретации сейсмических данных. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Отмечается, что в рамках работ будут проанализированы передовые методы интеллектуализации процессов обработки и интерпретации сейсмических данных, а также подготовлены рекомендации по их применению в деятельности "Роснефти".

Новый исследовательский проект будет реализован в соответствии с соглашением о научно-техническом сотрудничестве, которое было подписано "Роснефтью" и Туринским политехническим университетом в 2018 году.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.