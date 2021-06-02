Главы "Газпрома" и МИРЭС обсудили подготовку к Мировому энергетическому конгрессу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Главы "Газпрома" и Мирового энергетического совета (МИРЭС) обсудили ключевые направления исследований в области энергетики, которые на постоянной основе поддерживает МИРЭС, и подготовку к Мировому энергетическому конгрессу (МЭК), который пройдет в Санкт-Петербурге в следующем году. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и генерального секретаря, главного исполнительного директора МИРЭС Анджелы Уилкинсон состоялась 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

25-й Мировой энергетический конгресс (МЭК) пройдет 24-27 октября 2022 года.

МИРЭС - международная неправительственная энергетическая организация, созданная в 1923 году. В настоящее время МИРЭС объединяет более 3 тыс. профильных организаций через национальные комитеты 100 стран мира.

Мировой энергетический конгресс (МЭК) - ключевое мероприятие МИРЭС, - которое проводится раз в три года. В 2018 году по итогам голосования национальных комитетов стран-участниц МИРЭС Россия получила право на проведение 25-го МЭК в Санкт-Петербурге.

"Газпром" с октября 2020 года является участником программы "Патроны МИРЭС".