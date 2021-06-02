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"Аэрофлот" продлил элитные уровни участников бонусной программы до февраля 2023 года

В компании отметили, что мера направлена на поддержание лояльности часто летающих пассажиров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продлила действия элитных уровней (платинового, золотого и серебряного) своей бонусной программы еще на один год, до февраля 2023 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" принял решение продлить элитные уровни программы "Аэрофлот Бонус". Мера направлена на поддержание лояльности часто летающих пассажиров - участников Элитного клуба, которые вынуждены в текущих условиях сократить количество авиаперелетов и не могут накопить необходимое количество миль "Аэрофлот бонус" для подтверждения уровня", - пояснили в пресс-службе.

Авиационная отрасль в 2020 году столкнулась с наиболее масштабным сокращением полетов за всю новейшую историю. За время года пандемии авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 14,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 30,2 млн человек.

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Россия
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