ДОМ.РФ проработает условия редевелопмента бывшего завода ЛИВИЗ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Госкомпания ДОМ.РФ проработает условия создания на выставленном на торги бывшем заводе ЛИВИЗ инвестиционно привлекательного проекта - многофункционального комплекса с общественной и деловой функциями. Об этом сообщил гендиректор компании Виталий Мутко в ходе осмотра площадки вместе с потенциальными инвесторами в рамках деловых мероприятий в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На мероприятии присутствовали исполнительный директор по регионам архбюро Nikken Sekkei Фади Джабри и заместитель генерального директора Инвестиционной корпорации Дубая Халиф Аль Дабус.

"Мы видим интерес инвесторов к этой площадке, им, в частности, важно понимать позицию городских властей по развитию данной локации. В рамках ПМЭФ мы проработаем с руководством Санкт-Петербурга необходимые для редевелопмента вопросы, обсудим идеологию проекта. Речь идет об изменениях в правила землепользования и застройки и генплан города, об уменьшении санитарно-защитной зоны вокруг расположенной рядом ТЭЦ, а также о смене вида разрешенного использования участка. Эти шаги создадут условия для строительства здесь многофункционального комплекса с общественной и деловой функциями", - сказал Мутко.

Он добавил, что таким образом объект станет привлекательным для потенциальных застройщиков. Глава госкомпании также добавил, что концепция редевелопмента ЛИВИЗ будет разрабатываться с учетом интересов жителей Петербурга.

Территория Ленинградского ликероводочного завода ЛИВИЗ расположена на Синопской набережной в историческом центре Петербурга и состоит из 13 зданий на общей площади 33,2 тыс. кв. м., из них три здания являются выявленными объектами культурного наследия. Кирпичные строения завода возведены по проектам архитектора Александра Иванова в конце XIX века.

Сейчас территория находится в запущенном состоянии, и с 2007 года помещения использовались в основном под складские нужды.