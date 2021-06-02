Бречалов предложил провести в Удмуртии всероссийский семейный совет малых предпринимателей

ТАСС, 2 июня. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил провести в регионе Всероссийский выездной семейный совет малых предпринимателей, такое предложение он высказал, выступая на Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первый выездной всероссийский семейный совет для участников проекта "100 семейных компаний под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ" прошел с 19 по 22 мая в Рязани. Проект нацелен на поддержку и развитие семейного предпринимательства.

"Семейный совет, который провели в Рязани, я приглашаю провести в Удмуртии. У нас есть потрясающие семейные истории, которые насчитывают уже три поколения предпринимателей", - отметил Бречалов.

По его словам, в регионе в предпринимательскую деятельность активно вовлекают все больше молодежи. "Мы вовлекаем сейчас все больше старшеклассников, студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов в тему предпринимательства. В этом году запускаем конкурс "Честный миллион", чтобы все больше людей думали не о том, как трудоустроиться в госкорпорациях, а о том, чтобы созидать и создавать что-то свое", - добавил глава Удмуртии.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.