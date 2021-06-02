Предприятие "Карлис-Пром" инвестирует в модернизацию своего актива в Карелии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Компания "Карлис-Пром" вложит 300 млн рублей в модернизацию своего предприятия в Сортавальском районе Карелии для развития направления глубокой переработки древесины. Об этом по итогам подписания протокола о намерениях руководством компании и главой республики Артуром Парфенчиковым на полях Петербургского международного экономического форума сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Лесозаготовительное, лесоперерабатывающее предприятие Сортавальского района планирует реализовать инвестиционный проект по модернизации собственного лесопильного производства с целью углубления степени переработки производимых пиломатериалов. Объем инвестиций в 2021-2022 годах составит порядка 300 млн рублей. В ходе реализации проекта предполагается выпуск новых видов продукции, рост производства и создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Власти региона, по условиям соглашения, помогут предприятию с решением инфраструктурных вопросов, а также планируется предоставить в долгосрочную аренду лесные участки для загрузки новых мощностей. Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил в ходе подписания соглашения, что желание бизнеса вкладывать средства в проекты на территории региона говорит о благоприятном инвестиционном климате, сложившемся в республике."Мы поддерживаем намерения в любых инвестициях, особенно, когда они направлены на развитие промышленного производства, углубление переработки древесины", - сказал он в ходе церемонии подписания документа.

Генеральный директор ООО "Карлис-Пром" Марина Шарапова добавила, что в сложный период пандемии коронавирусной инфекции предприятию удалось сохранить штат сотрудников, не снизить производство пиломатериалов и выполнить все свои налоговые обязательства. За прошлый год объем производства составил 87,3 тыс. куб. м, или 103,1% к показателям 2019 года.

"Сегодня мы действительно готовы и заинтересованы в том, чтобы расширять нашу деятельностью, углублять переработку древесины. Мы готовы внести инвестиции в завод, причем это не вопрос далеких перспектив: мы сегодня уже находимся на стадии заключения договора о поставках технологического оборудования, поэтому наши планы более чем реалистичны", - сказала Шарапова на полях форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.