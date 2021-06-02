Власти Ставрополья надеются привлечь до 20 млрд рублей благодаря инфраструктурным кредитам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Ставрополье рассчитывает привлечь порядка 20 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые направят на инфраструктуру индустриальных парков, строительной отрасли и сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Ставропольский край заинтересован в использовании инфраструктурных бюджетных кредитов. Потенциально мы рассчитываем привлечь на эти цели до 2025 года до 20 миллиардов рублей", - сказал Владимиров.

Он уточнил, что эти средства можно использовать в качестве инструмента развития региональных индустриальных парков, сельского хозяйства, создания новой инфраструктуры при строительстве жилья.

По словам главы региона, инфраструктурные бюджетные кредиты могут быть направлены на поддержку регпарков в Будённовске, Георгиевске и Новоалександровском городском округе. Для создания дополнительной инфраструктуры при строительстве новых жилых кварталов рассматриваются города Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Ставрополь. Кроме того, механизм инфраструктурного бюджетного кредитования может быть использован при создании сельскохозяйственного логистического центра в Невинномысске и поддержке развития отраслей садоводства и животноводства.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал предоставление регионам принципиально нового инструмента развития в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.