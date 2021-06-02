Соглашение о строительстве в Сочи гостиничного комплекса на 20 домов подписали на ПМЭФ

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Новый гостиничный комплекс на 20 домов в горном поселке Эсто-Садок в Сочи намерены построить в течение трех лет. Соглашение о строительстве было подписано вице-губернатором Краснодарского края Александром Руппелем, главой Сочи Алексеем Копайгородским и генеральным директором НАО "Красная поляна" Андреем Круковским в рамках Петербургского международного экономического форума в среду, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Инвестиционный проект подразумевает строительство гостиничного комплекса Шале на 20 домов. Его планируют реализовать в поселке Эсто-Садок в течение трех лет", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта, по данным инвестора, оценивается в 3,6 млрд рублей. К архитектурному решению будут привлекать итальянских специалистов.

Предполагается, что гостиничный комплекс войдет в премиум-сегмент объектов размещения. Там планируется большая спа-зона, которая будет рассчитана на жителей и гостей Сочи, занимающихся горнолыжным спортом и экологическим туризмом.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.