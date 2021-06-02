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Пандемия COVID-19

Глава IATA считает, что повсеместные ограничения на поездки больше не нужны

Согласно прогнозам ассоциации, общее число авиапассажиров в 2021 году будет на примерно 52% ниже, чем в 2019 году

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш в среду выразил мнение, что больше не существует необходимости в повсеместных ограничениях на поездки. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Уолш сослался на данные британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Согласно ее информации, по итогам проверки 365 895 тестов, которые сдавали прибывающие в королевство пассажиры с февраля по май, положительные результаты были получены в 2,2% случаев. "Повсеместные ограничения для людей больше не нужны", - указал Уолш.

Согласно прогнозам IATA, общее число авиапассажиров в 2021 году будет на примерно 52% ниже, чем в 2019 году.

В конце июля прошлого года ведущий экономист IATA Брайан Пирс заявил, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса, восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Одной из причин этого, по его мнению, стала тяжелая ситуация с коронавирусом в США и других развитых странах. В 2022 году, по оценкам Пирса, количество пассажиров восстановится до 88% от допандемического уровня.

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