Фирма "1С" поможет усовершенствовать систему госуправления на Камчатке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Камчатский край и фирма "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий с целью совершенствования системы госуправления в регионе, соответствующее соглашение стороны подписали в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Об этом сообщила пресс-служба "1С".

"2 июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Камчатского края Владимир Солодов и директор фирмы "1С" Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для совершенствования системы государственного управления регионом", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, особое место в соглашении уделяется развитию информационно-образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая подготовку и переподготовку кадров в сфере информационных технологий, популяризацию перспективных профессий и поддержку чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills.

"Решения "1С" широко применяются в нашем регионе как для государственного и муниципального управления, так и в бизнесе. Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации государственных учреждений Камчатского края с использованием технологий фирмы "1С", - отметил Солодов, которого цитирует пресс-служба компании.

По словам Нуралиева, планируется создание в вузах Камчатки базовых кафедр "1С".

"Рассчитываем, что создание базовых кафедр "1С" в учебных заведениях Камчатского края даст новые возможности для углубленного изучения современных информационных технологий, будет способствовать популяризации перспективных профессий и придаст дополнительный импульс подготовке IT-кадров для цифровой экономики", - цитирует Нуралиева пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.