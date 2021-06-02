CNOOC установила в акватории Хайнаня буровую платформу водоизмещением 100 тыс. тонн

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Китайская национальная шельфовая нефтегазовая корпорация (CNOOC) завершила установку в акватории острова Хайнань на юге КНР буровой платформы "Шэньхай-1" водоизмещением 100 тыс. тонн. Как сообщила газета "Хайнань жибао", она стала первой в мире станцией для добычи и хранения углеводородов такого водоизмещения.

Глубоководная полупогружная платформа расположена примерно в 150 км к югу от Хайнаня на газовом месторождении "Линшуй 17-2". Ежегодно с ее помощью будут добывать до 3 млрд куб. м природного газа. Эти объемы помогут удовлетворить энергетические потребности как провинции Хайнань, так и южнокитайского региона Большого залива, который включает девять городов провинции Гуандун, Гонконг и Макао. Плавучую станцию введут в эксплуатацию в конце июня текущего года.

Как пишет издание, завершение всех монтажных работ на "Шэньхай-1" подтверждает "прогресс и надежность китайской независимой системы технологий разработки глубоководных нефтегазовых месторождений".

В начале 2021 года "Шэньхай-1" доставили из порта Яньтай в провинции Шаньдун в прибрежные воды Хайнаня. В феврале инженеры CNOOC приступили к монтажным работам.

Глубоководная полупогружная плавучая платформа "Шэньхай-1" сконструирована и построена Китаем самостоятельно, без иностранной поддержки. Срок ее эксплуатации составляет 150 лет. Максимальная емкость хранилища достигает 20 тыс. куб. метров.

Хайнань - один из регионов Китая, где наиболее активно ведется добыча углеводородов на месторождениях, которые находятся в районе морских шельфов. При этом на острове также осуществляется промышленная переработка первичного сырья, очистка и транспортировка энергоносителей, а также их хранение.