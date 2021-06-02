МТС запустила платформу для разработки IoT решений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МТС запустила платформу для разработки решений в области интернета вещей (Internet of Things, IoT). Об этом говорится в сообщении компании.

"МТС объявляет о запуске платформы интернета вещей MTS IoT HUB. Сервис позволяет разработчикам, стартапам и крупным компаниям создавать собственные продукты и IoT решения на основе готового набора инструментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что MTS IoT HUB работает по модели PaaS ("платформа как услуга") и дает возможность подключать любые устройства интернета вещей, контролировать их состояние и управлять ими, а также собирать данные со сторонних платформ. Решение совместимо с любыми сетями связи и протоколами, в том числе MQTT, TCP/IP, CoAP, NIDD. Интеграторы, производители оборудования и разработчики IoT продуктов смогут воспользоваться MTS IoT HUB для создания собственных решений для сегментов недвижимости, ЖКХ, промышленности, ритейла, сельского хозяйства и других отраслей.

"Платформа позволяет программировать сценарии работы: например, система может отправить уведомление в случае отключения датчика или включить кондиционер, если температура в помещении поднялась выше заданной нормы. Мониторинг данных и управление устройствами осуществляется через WEB-интерфейс с компьютера, планшета или смартфона, доступна интеграция через API со сторонними интерфейсами и приложениями. В сервис встроена расширенная библиотека устройств, что позволяет упростить процедуру интеграции датчиков в систему и снизить затраты на работу программистов", - поясняют в компании.