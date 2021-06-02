Заявки на СПИК 2.0 от автопрома пока подали лишь "Камаз" и Volgabus

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти РФ включили в перечень технологий, по которым можно заключить специнвестконтракты (СПИК 2.0), 14 заявок "Камаза" и 1 - Volgabus, сообщил ТАСС источник, близкий к Минпромторгу. Дата проведения конкурсов на СПИК 2.0 по автопрому пока не известна.

Всего подали заявки три компании - "Камаз", ООО"Волгабас" и ООО "Волгабас Волжский", больше никто из автопрома пока заявки не подавал, сказал он. Однако перечень является открытым и у компаний еще есть такая возможность, добавил собеседник агентства.

"В перечень включено 15 технологий от данных компаний автопрома, в том числе 14 от "Камаза" и одна от ООО "Волгабас Волжский", - отметил источник.

Он уточнил, что по одной заявке от "Камаза" и ООО "Волгабас" было отклонено.

"Заявок на инициирование конкурса для заключения СПИК от Volgadus и "Камаз" не видели. В принципе, по автопрому пока нет объявленных конкурсов на СПИК", - сказал он.

В конце прошлого года Минпромторг начал проведение первых конкурсов на заключение СПИК 2.0, запустив конкурсы в области химпрома и сельскохозяйственного машиностроения. Ранее правительство утвердило перечень из более чем 600 технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0.

СПИК 2.0 - модель специнвестконтрактов, по которой по сравнению со СПИК увеличивается срок действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.