Глава Минфина ФРГ надеется, что страны G7 договорятся о корпоративном налогообложении

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил надежду на то, что министры финансов стран Группы семи (G7) на предстоящей встрече в Лондоне добьются "значительного прогресса" в вопросе введения глобального корпоративного налога на прибыль транснациональных корпораций. Свою точку зрения политик высказал в среду в интервью агентству Reuters.

Шольц рассчитывает, что в течение лета удастся заключить соответствующее соглашение на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран Группы двадцати (G20). При этом он уточнил, что стороны близки к установлению глобальной минимальной налоговой ставки для корпораций на уровне 15%, как было предложено США.

Вопрос введения глобального корпоративного налога будет обсуждаться на встрече министров финансов стран Группы семи, которая пройдет 4-5 июня в Лондоне. 20 мая Министерство финансов США предложило установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. При этом изначально администрация главы Белого дома Джо Байдена планировала установить этот налог на уровне 21%, однако впоследствии смягчила позицию.

Как утверждали британские СМИ, Вашингтон скорректировал свой подход в связи с тем, что в ряде стран ЕС, например в Ирландии, корпоративный налог составляет 12,5%, что заметно ниже, чем во многих развитых государствах, а потому на первом этапе предпочтительнее установить этот сбор на минимальном уровне. При этом в правительстве Японии, которая входит в "семерку", заявили о готовности продолжать дискуссии по этой теме, чтобы впоследствии поднять налоговую ставку.

В понедельник Reuters сообщило со ссылкой на черновой вариант коммюнике министров финансов G7, что главы ведомств в итоговом заявлении поддержат усилия ОЭСР по введению глобального корпоративного налога. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. Она подчеркнула, что действующее законодательство "ставит США в невыгодное положение", поскольку побуждает американские компании "переносить за рубеж производство и инвестиции" в стремлении избежать высокого налогообложения.

Американское министерство также указало, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, происходит снижение национальных корпоративных налогов. Это подрывает возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.