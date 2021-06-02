США прекратили действие введенных из-за цифрового налога пошлин на товары из шести стран

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявили о введении, а затем сразу же приостановили действие таможенных пошлин на товары из Австрии, Великобритании, Индии, Испании, Италии и Турции, которые ранее ввели цифровое налогообложение в отношении американских компаний. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

В нем отмечается, что вашингтонская администрация "объявляет и немедленно приостанавливает действие тарифов" на товары из шести стран в рамках проводившихся около года расследований в связи с введением этими странами цифровых налогов против компаний из США. "Окончательное решение по этим расследованиям - ввести дополнительные пошлины на определенные товары из этих стран, приостановив при этом действие этих пошлин на срок до 180 дней, чтобы предоставить дополнительное время для завершения текущих многосторонних переговоров по международному налогообложению в ОЭСР и G20", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты сосредоточены на поиске многостороннего решения ряда ключевых вопросов, связанных с международным налогообложением, включая нашу обеспокоенность по поводу налогов на цифровые услуги, - пояснила Тай. - Соединенные Штаты по-прежнему привержены достижению консенсуса по международным налоговым вопросам в рамках процессов в ОЭСР и G20. Сегодняшние действия дают время для продолжения этих переговоров, сохраняя возможность введения пошлин, если это будет оправдано в будущем".

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Париж рассчитывает на присоединение вашингтонской администрации к соглашению о введении цифрового налога ОЭСР до начала лета (21 июня согласно принятой во Франции процедуре).

Введение подобного цифрового налога рядом стран вызвало недовольство американских властей, поскольку подпадающие под налог компании базируются в США.