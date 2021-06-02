Еврокомиссия и фонд Билла Гейтса хотят привлечь $1 млрд на развитие "зеленых" технологий

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Европейская комиссия и фонд Breakthrough Energy, основателем которого является бывший глава компании Microsoft Билл Гейтс, объявили о партнерстве с целью привлечь инвестиции объемом до $1 млрд на развитие "зеленых" технологий. Об этом в среду сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Деньги планируется потратить в период с 2022 по 2026 год на проекты по развитию технологий, способствующих снижению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года. Приоритетными направлениями станут получение "зеленого" водорода (добываемого с использованием возобновляемой энергии) и экологичного авиационного топлива, а также развитие технологий по извлечению диоксида углерода из воздуха и совершенствование способов долгосрочного хранения энергии.

"Наше партнерство поможет компаниям из стран Евросоюза получить выгоду от применения технологий по сокращению выбросов парниковых газов и создать рабочие места завтрашнего дня", - заявила в этой связи председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "С учетом своей давней и последовательной приверженности борьбе с изменением климата и лидерства в области науки, инженерного дела и технологий Европа сыграет ключевую роль [в процессе снижения зависимости мировой экономики от углеводородов]", - прокомментировал соглашение Гейтс.

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), в рамках которого Евросоюз к 2050 году планирует перейти к полностью безуглеродной экономике. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введение с 2023 года углеродного налога на импортную продукцию, производство которой сопровождается выбросами парниковых газов.