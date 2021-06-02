Ставрополье в 2021 году планирует увеличить урожай яблок почти в два раза

ПЯТИГОРСК, 2 июня. /ТАСС/. Садоводы Ставрополья в 2021 году планируют собрать рекордные 45 тысяч тонн яблок, что в 1,8 раз больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2021 году при благоприятных погодных условиях в крае рассчитывают собрать порядка 44-45 тыс. тонн яблок. В этом случае Ставрополье побьет собственный рекорд двухлетней давности, когда было собрано 43 тыс. тонн плодов. Во многом это заслуга именно суперинтенсивных садов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в 2020 году на Ставрополье всего было собрано 29,4 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, в том числе: яблок - 24,54 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году ожидается увеличение урожая в 1,8 раз.

По данным пресс-службы, площадь яблоневых садов Ставропольского края составляет более 4 тыс. га без учета личных подсобных хозяйств, и сельхозтоваропроизводители ежегодно закладывают новые сады. Особое внимание уделяется развитию новых высокоинтенсивных технологий возделывания садов. Урожай с высокоинтенсивных садов можно получить уже на второй год после посадки. При этом ставропольские аграрии выращивают сорта от ранних летних до поздних зимних: "Гала", "Голден Делишес", "Делишес", "Гренни Смит" и другие.

"Минсельхоз России и Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ставят перед нами задачу увеличивать площади садов, чтобы в полной мере обеспечивать россиян отечественными яблоками. Только этой весной в крае заложили порядка 200 га садов, а осенью деревья высадят еще на 400 га", - подчеркнул и. о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.

Пилотный проект по закладке суперинтенсивных садов на приусадебных участках запустили в регионе для развития садоводства и повышения уровня занятости людей в сельских территориях. В региональном бюджете был определен новый вид грантовой поддержки для участников программы. Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью посадки деревьев, обеспечивают высокую урожайность и прибыль уже в первые годы.