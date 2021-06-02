В "Союзмультфильме" заявили, что рынок российской анимации вырастет в ближайшие годы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рынок российской анимации значительно вырастет в ближайшие годы как в России, так и за рубежом. Об этом в среду заявила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ближайшие годы будет очень заметный рост российской анимации как на внутреннем рынке - мы будем постепенно вытеснять иностранный контент, - так и на международных рынках, куда мы будем выходить за счет того, что анимация, в отличие от, например, кино или театра, является универсальным языком", - сказала она.

"Мы все больше и больше работаем сегодня над созданием анимационных проектов, в которых нет диалогов, и они <...> не требуют вообще локализации и адаптации", - добавила Слащева.

Среди важных предпосылок для развития российской анимации Слащева выделила технологическую составляющую. "За последние пять лет, [анимационная] отрасль прошла очень важный путь с точки зрения технологического совершенствования, а вообще успех анимации - это правильный симбиоз креатива и технологий", - отметила она.

"Россия сегодня нащупала <...> основные алгоритмы того, как добиваться успеха, и мне кажется, мы в начале пути. <...> У нас сейчас идет вот такой вот этап ускорения спринтерской дистанции", - указала глава "Союзмультфильма".

Также Слащева поделилась, что сейчас у "Союзмультфильма" в работе порядка 20 сериальных проектов и три полнометражных фильма.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.