Предварительная стоимость проекта "Новый Мурманск" в Заполярье выросла до 15 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Предварительная стоимость проекта редевелопмента территории бывшего судоремонтного завода в Мурманской области выросла до 15 млрд рублей. Об этом в среду в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Предварительная оценка проекта "Новый Мурманск" - 15 млрд рублей, это с учетом моста, который станет крытой галереей", - сказал Чибис.

Ранее стоимость создания на территории бывшего судоремонтного завода культурно-досугового центра с площадью несколько десятков тысяч квадратных метров оценивалась в 10 млрд рублей. К этой сумме прибавилось строительство крытой галереи на месте пешеходного моста, соединяющего территорию завода и железнодорожный вокзал Мурманска.

"Этот судоремонтный завод находится рядом с ледоколом "Ленин", который сегодня является точкой притяжения туристов и мурманчан. От него будет идти крытая галерея к железнодорожному вокзалу. Это тоже будет фактически парковой зоной с различными растениями, причем в любое время года. Это то, чего не хватает в Мурманске с учетом климатических особенностей", - пояснил губернатор.

Финансировать масштабный проект власти региона планируют как за счет бюджетных средств, так и с помощью инвесторов. По словам Андрея Чибиса, к "Новому Мурманску" уже проявляют интерес. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Мурманская область подпишет несколько соглашений с потенциальными инвесторами, которые готовы вложиться в проект, в их числе международная гостиничная сеть ACCOR (ООО "Р.М.Х.К.").

Губернатор Андрей Чибис добавил, что масштабный проект культурно-досугового центра международного уровня будет включать в себя создание уникального многопрофильного пространства с музеем Арктики, апартаментами для туристов, офисными помещениями, рыбным рынком, фуд-кортом, ресторанами с арктической кухней и многим другим. Полноценный проект "Новый Мурманск", который разработало КБ "Стрелка", представят в четверг, 3 июня, на форуме ПМЭФ на стенде Мурманской области.

О проекте "Новый Мурманск"

"Новый Мурманск" будет создан в рамках соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, сотрудничества с Министерством Дальнего Востока и Арктики и в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Начать строительство планируется в 2022 году и полностью завершить за пять лет, в 2027-м.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.