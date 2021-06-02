Эксперт оценил будущее иностранных инвестиций в российскую фармацевтическую отрасль

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Поток иностранных инвестиций в российскую фармацевтическую отрасль возрастет, заявил в среду генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несмотря на дискуссии вокруг темы патентной защиты, принудительного лицензирования, все-таки я много общаюсь, в том числе с зарубежными партнерами и с различными инвестиционными фондами. Вот по тому количеству запросов, которые идут к нам, я могу сказать, что инвестиции [в фармацевтическую отрасль России] не прекратятся, а, наоборот, увеличатся", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.