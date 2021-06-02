Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае вырос на 22,5%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 22,5% и составил 74,3 трлн руб., говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций, срочный рынок, денежный и валютный рынки.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в мае снизился на 6% и составил 3,38 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 36,4%, до 2,162 трлн руб. Среднедневной объем торгов вырос на 29,6%. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился почти на 40% и составил 1,218 трлн руб.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 36,1%, до 10,4 трлн руб. (143,4 млн контрактов). Среднедневной объем торгов составил 518,2 млрд руб. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 140,4 млн контрактов, опционными контрактами - 2,9 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 865,6 млрд руб. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов увеличился в 25,1 раза и составил 341,5 млрд руб.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 22,1%, до 25,7 трлн руб. На торги инструментами спот пришлось 6,3 трлн руб., на сделки своп и форварды - 19,4 трлн руб.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,285 трлн руб., или $17,4 млрд.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 22,9%, до 34,1 трлн руб., среднедневной объем операций составил 1,703 трлн руб. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 8,1 раза и составил 21,2 млрд руб., в том числе объем торгов золотом - 20,9 млрд руб. (4,6 т), серебром - 0,11 млрд руб. (1,6 т).