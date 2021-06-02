Минэнерго не ожидает переизбытка топлива и дефицита его предложения в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что перспектива существенного переизбытка предложения на рынке моторного топлива в России маловероятна. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ПМЭФ.

До этого эксперты из KPMG и "Петромаркета" отмечали, что российский рынок в дальнейшем может столкнуться с сильным профицитом предложения топлива из-за снижения спроса на бензин и дизель во всем мире, а также постоянного увеличения производства топлива в результате модернизации НПЗ.

"Министерство отслеживает ситуацию и с ценами, и с поставками на внутренний рынок, и ремонтам НПЗ. За всем следим, поэтому каких-то резких колебаний предложения на рынке, как в части снижения, так и появления высокого перепроизводства, мы не предполагаем", - сказал он.

Министерство энергетики в конце мая снова рекомендовало нефтяникам еще сильнее нарастить производство бензина и дизеля, а также увеличить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу.

В настоящий момент в России уже действует рекомендация по росту предложения топлива на рынке. Нефтяники ее перевыполнили и накопили, по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), более 1,7 млн тонн бензина и 2,9 млн тонн дизельного топлива. Также продолжает расти производство топлива.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.