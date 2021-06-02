В Минэнерго заявили, что новая стратегия развития электросетей нуждается в доработке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Проект развития электросетевого комплекса в России до 2035 года нуждается в доработке, однако задачи, поставленные в действующем плане, не потеряли своей актуальности. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Подготовленный проект стратегии развития электросетевого комплекса требует доработки, но старая позволяет работать и двигаться вперед. Задачи, прописанные в ней, не потеряли свою актуальность, поэтому их надо решать. В этой стратегии, может быть, меньше вопросов, связанных с цифровизацией, но она тоже предусматривает возможность консолидации ТСО. Это является одним из главных моментов в стратегии и есть определенные успехи, но надо двигаться дальше", - отметил он.

Министр добавил, что в настоящее время перед электросетевым комплексом стоят более амбициозные задачи, которые необходимо предусмотреть в стратегии развития и затем вынести ее на утверждение.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.