Завод по производству электроники построят в Орловской области к 2023 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Завод по производству электроники и радиоэлектронных компонентов с инвестициями в 6,1 млрд руб. построят в Орловской области к 2023 году. Соответствующее соглашение подписано в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычков.

"Подписал соглашение с исполнительным директором ООО "Рубетек Рус" Антоном Мальцевым по реализации инвестиционного проекта "Локализация производства электроники в Российской Федерации". На реализацию проекта с 2021 по 2023 годы компания направит 6,1 млрд руб.", - написал Клычков.

Производство электроники и радиоэлектронных компонентов разместится в Орловской области на площади более 15 тыс. кв. метров. Открытие нового завода позволит создать в регионе более 400 рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.