Алиханов предложил внедрить институт цифровой репутации для бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Институт цифровой репутации для бизнеса, который учитывал бы его открытость на цифровых площадках и сокращал частоту проверок со стороны контролирующих органов, предложил внедрить губернатор Калининградской области Антон Алиханов на Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если мы говорим о цифровой системе, о том, что компании открываются, они предоставляют свои данные, они проходят анкетирование, раскрываются все больше и больше помимо того, что видит о них, например, Федеральная налоговая служба. <...> На наш взгляд, было бы правильно внедрять какой-то институт цифровой репутации или добросовестности. То есть, чем больше ты открываешься, чем больше тебя знает государство, в том числе через эти электронные сервисы, тем лучше твой риск-профиль или к тебе просто, например, реже приходят или вообще не приходят контролеры", - сказал Алихнов, отметив, что эта идея активно продвигается в рамках комиссии Госсовета по направлению "малое и среднее предпринимательство".

Губернатор обратил внимание на то, что в деятельности контрольно-надзорных органов пока часто присутствует "палочная" система. Через электронный сервис, по его мнению, можно существенно снизить административное давление на бизнес.

Алиханов также отметил, что, пользуясь услугами электронного сервиса, можно было бы осуществлять профилактику нарушений, типичных для определенного направления бизнеса. Он также обратил внимание на разницу в штрафах за допущенные нарушения между должностными и юридическими лицами. "На наш взгляд, правильно было бы все-таки убрать разницу в штрафах между должностными лицами и юридическими лицами. То есть, это тоже такой важный вопрос, который хотелось бы урегулировать, дабы убрать ту вилку, которая тоже имеет коррупционный определенный потенциал", - сказал он.

Алиханов отметил, что в области видят потенциал внедрения единой цифровой платформы для бизнеса, которая начнет работу в тестовом режиме летом 2021 года в РФ, и заинтересованы в распространении ее сервисов на регион. "Мы готовы быть пионерами в этом смысле и выступать лидерами этого движения", - сказал он.

О платформе

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов - как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.