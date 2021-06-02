Производство биоразлагаемого пластика планируется запустить в Чувашии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев в среду на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО "Био Планета" Ярославом Кузнецовым. Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию пилотных линий первого в России производства биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида (PLA).

"Мы начинаем работу по производству биоразлагаемого и биоосновного пластика, и это станет основой для того, чтобы запустить процесс замены продукции из полиэтилена и традиционного пластика на экологически безопасную альтернативу. Таким образом, а я уверен, что успех будет, если мы будем совместно работать, это даст великолепные возможности для развития многих новых направлений и целых отраслей, в том числе для реализации идей на территории Чувашской Республики", - сказал глава Чувашии Олег Николаев после подписания соглашения.

Мощность будущего производства оценивается в 10 тысяч тонн в год. Николаев добавил, что проект по производству PLA-пластика может обеспечить потребность российского рынка упаковки, заменив продукты разового использования. Это позволит решить экологические проблемы, связанные с оборотом пластика.

Генеральный директор компании "Био Планета" отметил, что за год в России образуется от 6 до 8 млн тонн пластиковых отходов, большую часть из которых составляют обыкновенные пакеты. "Причем до 50% всего мусора в стране в прошлом году пришлось на упаковку, в первую очередь пластиковую. По известным причинам ее объем во время пандемии серьезно вырос. И вопрос необходимости ускоряться в решении пластиковой проблемы уже ни для кого не секрет", - сказал Кузнецов.

Рассматривается возможность запуска производства в городе Новочебоксарске, где уже имеется развитый химический кластер. Компания "Био Планета" может стать якорным резидентом создаваемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.