В РЭО заявили о снижении зависимости РФ от иностранных технологий по переработке отходов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) фиксирует значительное снижение зависимости России от иностранных аналогов технологий по переработке отходов. Об этом в среду сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в эфире студии НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В 2019 году у нас была зависимость на 80% от иностранных технологий. В настоящий момент у нас ситуация поменялась с точностью до наоборот. Наиболее распространенное оборудование у нас локализовано до 80%, средний уровень локализации составляет 60%. Очень много локальных технологий по переработке, которые являются более эффективными, чем зарубежные аналоги", - сказал он.

По словам Буцаева, необходимо представлять, что такое экологически ответственное поведение, к этому относится и вопрос сортировки мусора. "Сегодня мы сортируем треть отходов по всей территории России. Это 20 млн тонн, это очень большой объем", - уточнил он.

Генеральный директор РЭО также прокомментировал тарификацию утилизации мусора в РФ. В частности, он отметил, что "на 3% в среднем по стране тариф снизился за 2020 год".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.