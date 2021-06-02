Лидером по активности в конкурсе истории предпринимательства стала Волгоградская область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Волгоградская область стала лидером по активности участия во Всероссийском конкурсе по истории предпринимательства "Наследие выдающихся предпринимателей России". Об этом сообщила директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова на площадке Российского форума малого и среднего предпринимательства, проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вы видели сейчас на экране статистику по конкурсу - Волгоград, Волгоградская область вырвалась вперед. Это лучший регион по активности по участию в конкурсе, обогнала Москву", - сказала она.

Конкурс, по словам Смирновой, был посвящен возрождению и популяризации наследия выдающихся предпринимателей России, приглашения для участия получили более 600 вузов страны.

"Все-таки, около 800 работ - для первого конкурса это здорово, 61 регион подключился к конкурсу. Более точно не посчитали - более 200 вузов, потому что многие учебные заведения по несколько работ представили. Около 500 работ показались членам экспертного совета и жюри действительно интересными, яркими и по определенным категориям их оценили", - сказал председатель жюри конкурса, председатель попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов.

Цель конкурса - привлечь внимание учащихся к изучению истории российского предпринимательства, выявить лучшие курсы и поддержать научные исследования по истории предпринимательства среди преподавателей вузов. В рамках конкурса проходила серия онлайн-мероприятий как по истории предпринимательства, так и по современным практикам предпринимательского образования - презентации спецкурсов, деловые игры, мастер-классы, онлайн-лекции.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.