Минэнерго РФ выступает за ускоренное введение НДД только в случае такой необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что переводить месторождения сверхвязкой нефти на режим НДД нужно не ранее 2024 года. Более ускоренное принятие этого режима возможно только в случае такой необходимости, сообщил в интервью "России-24" министр энергетики Николай Шульгинов на полях ПМЭФ.

"Мы за более ускоренное принятие этого режима, но только в случае необходимости. Все же нужно ввести согласованную со всеми ведомствами политику", - заметил он.

"Нужно переводить эти месторождения с такими запасами на режим НДД, но не ранее 2024 года. Есть понимание, что такие критерии отнесения должны быть разработаны в 2022 году, в рамках разработки таких критериев определим подходы и к трудноизвлекаемой, и обводненной нефти", - добавил он.

Вице-премьер Александр Новак говорил ранее, что вопрос о более раннем переводе сверхвязкой нефти на НДД будет еще обсуждаться.

Осенью 2020 года Минфин лишил нефтяников льгот при разработке таких запасов, после чего "Лукойл" и "Татнефть" заявили, что их освоение стало убыточным. Позднее Минфин принял решение, что для сверхвязкой нефти будет создана отдельная группа по НДД с 2024 года. Однако нефтяники и Минэнерго сообщали, что это слишком отдаленная перспектива и в течение 2021-2023 гг. компании будут нести от этих проектов убытки, что скажется в том числе на объеме инвестиций.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине ухудшила экономику проектов по добыче сверхвязкой нефти, что приведет к потере порядка 200 млрд рублей инвестиций в 2021-2025 годах.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.