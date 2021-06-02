"Сбер" рассказал о потребительских предпочтениях россиян в пяти современных индустриях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Сбер" представил в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) исследование о потребительских предпочтениях россиян в пяти быстро растущих индустриях: финансовых технологиях, электронной коммерции, индустрии развлечений, медицинских сервисах и электронных устройствах. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Сбер" в рамках Петербургского международного экономического форума представил исследование, отражающее актуальные настроения и предпочтения потребителей в пяти быстро растущих индустриях: финтехе, e-commerce, entertainment, health и девайсах", - говорится в сообщении.

Как показало исследование, пандемия привела к росту онлайн-продаж во всем мире, но при этом усилила интерес потребителей к контролю над своими расходами, а также обратила их внимание на собственное здоровье и возможность проверять его с помощью электронных устройств. Значение самих девайсов возросло не только в сегменте health - они стали удаленным рабочим местом, выросла популярность "умных" устройств, как и популярность онлайн-игр. Последние стали фактически новыми социальными сетями, где участники общаются со звездами и между собой.

"Цель нашего исследования - экстраполяция мировых трендов на российский рынок и определение рыночных ниш, обладающих высоким потенциалом роста. Как мы видим из результатов опросов, в ряде отраслей - например, банковские услуги, "умные" девайсы - россияне являются продвинутыми пользователями, а преимущества других новых технологий - например, VR/AR, телемедицины - российским компаниям еще предстоит донести до потребителей", - цитируют в сообщении старшего вице-президента, директора Департамента маркетинга и коммуникаций "Сбера" Владислава Крейнина.

Финансовые технологии

Исследование показывает, что финансовые сервисы множатся во всем мире как в банковской сфере, так и вне ее.

"Пандемия и снижение доходов подстегнули интерес потребителей по всему миру к контролю расходов и управлению финансами. Появился целый ряд продуктовых сервисов сбережений. Лондонский финтех Cleo предлагает ИИ-ассистента, который подключается к банковским счетам клиентов и присылает уведомления с финансовыми советами. Финтехстартап Better Compare запустил бесплатный сервис сравнения цен на медицинские услуги, Revolut - интеллектуальное управление подписками, которое отменяет подписку до того, как закончится бесплатная пробная версия", - рассказали в пресс-службе.

Авторы исследования отметили, что в России лишь 21% респондентов используют сервисы оптимизации расходов, а 26% имели опыт использования таких сервисов в прошлом. Только 44% опрошенных заявили, что обладают достаточной финансовой грамотностью и могут эффективно распоряжаться своими деньгами, а 80% респондентов отметили, что стараются научить этому своих детей.

При этом россияне стали больше пользоваться банковскими онлайн-услугами: согласно опросу, в банки россияне стали ходить меньше, потому что 70% получают все банковские услуги либо большую их часть в режиме онлайн.

Электронная коммерция

Уход в онлайн стал главным трендом пандемии. "Главными бенефициарами пандемии стали онлайн-ретейлеры и маркетплейсы", - пишут авторы исследования.

В "Сбере" отмечают, что в мире набирают популярность виртуальные ТЦ- и phygital-форматы.

"Стартап Zalando предлагает инструмент сканирования тела и создания виртуального двойника Fision: на нем можно оценить, насколько хорошо будет сидеть та или иная одежда. Платформа Digital Mall of Asia предлагает виртуально посетить торговые центры", - говорится в сообщении.

Что касается России, то, например, покупать одежду онлайн готовы лишь 24% потребителей, а 37% заявили, что предпочитают посещать магазины одежды в режиме офлайн. Для 20% онлайн-покупателей самый удобный канал покупки - сайт, 24% выбирают мобильное приложение, 3% - мессенджеры, 2% - соцсети.

В сегменте товаров повседневного спроса к онлайн-покупкам готовы 25% потребителей, 33% клиентов все еще хотят посещать магазины. Покупки через мобильное приложение предпочитают делать 26% онлайн-покупателей из России, 21% выбирают сайты, 3% - соцсети, 2% - мессенджеры.

"Примечательно, что самым удобным каналом заказа еды из ресторанов 39% россиян назвали мобильные приложения", - говорится в сообщении "Сбера".

Индустрия развлечений

Отмечается, что индустрия развлечений претерпевает качественные изменения.

"Пандемия изменила индустрию развлечений. Игры превратились в новые социальные сети: внутри игр продвигаются бренды, выступают звезды, проводятся мероприятия. 55% геймеров играют в игры, чтобы общаться с друзьями. Игровые миры теперь могут имитировать показы мод, музыкальные представления и просмотр фильмов. В популярной игре Roblox певец Lil Nas X выступал в течение двух дней - шоу собрало 33 млн просмотров", - сообщают авторы исследования.

Что касается России, то здесь потенциал у этого направления оценивается как высокий: 48% россиян играют в видеоигры, 72% заявляют, что играют лично или играет кто-то из членов семьи. Также 43% россиян используют развлекательные сервисы (соцсети, видеостриминги и др.), и 67% используют соцсети каждый или почти каждый день.

Медицинские сервисы

Большой шаг вперед сделали в последнее время медицинские сервисы, говорится в сообщении.

"В 2020 году производители "научили" гаджеты распознавать эмоциональное состояние пользователей. Фитнес-браслет Amazon Halo определяет эмоции по голосу, а трекер Fitbit Sense измеряет стресс, анализируя пульс, температуру, сон и физическую активность. Другая сфера применения носимых устройств - психологическая и физическая терапия. Стартап Kaia Health разработал сервис, который отслеживает осанку с помощью камеры смартфона и предлагает упражнения против хронических болей в спине", - говорится в сообщении.

Положительно воспринимают идею об отслеживании устройством их эмоционального состояния 73% россиян. При этом в 2020 году использовали гаджеты для мониторинга биологических показателей лишь 15-20% опрошенных. "Сбер" приводит данные Rock Health, согласно которым в 2020 году в США эти цифры достигли 54%.

У россиян популярны фитнес-гаджеты - ими пользуются 52%: наиболее популярными функциями являются "умные" часы (23%), фитнес-трекер (18%), "умные" весы (15%), приложения для фитнес-тренировок (14%) и отслеживание потребления калорий (12%). Лишь 17% россиян считают ставшие популярными в пандемию онлайн-тренировки достойной альтернативой занятиям в спортзале.

"Телемедицина перестала быть в России экзотической услугой - знанием о ней обладает 67% россиян, при этом только 11% пользовались данным сервисом. В будущем онлайн-консультациями готово воспользоваться только 19% респондентов", - сообщают авторы исследования.

Электронные устройства

Девайсы в эпоху пандемии заменили многим рабочие места, отмечают в "Сбере".

"В 2020 году удаленная работа стала "новой нормой": виртуальное присутствие - вместо офиса, видеоконференции - вместо совещаний и деловых поездок. Многие компании частично сохранили такой режим и после того, как ограничения были сняты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую роль в трансформации рабочих пространств играют VR-/AR-устройства. Опыт работы с виртуальной или дополненной реальностью есть у 11% российских пользователей, при этом 44% россиян готовы пользоваться этими технологиями, если они станут более распространенными, и 19% - не готовы.

При этом россияне являются продвинутыми пользователями "умных" девайсов, несмотря на то, что это относительно новое для России явление.

"Согласно опросам "Сбера", опыт использования таких устройств есть у 21% населения, голосовыми ассистентами пользуется 63%, в то время как в США умными колонками владеет треть взрослого населения. Голосовые помощники также интегрируются с видеоиграми: Alexa можно использовать для поддержки голосового управления в шутере Destiny 2; запуск игр через голосового помощника на своей игровой платформе Stadia добавил Google", - говорится в сообщении.