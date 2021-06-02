Twitter удалил сообщение президента Нигерии и заблокировал его аккаунт

ПРЕТОРИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство Нигерии обвинило компанию Twitter, которая удалила в среду из своей социальной сети одно из сообщений президента страны Мухаммаду Бухари, в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать государство Биафру. Об этом передал африканский новостной портал Sahara Reporters.

"У Twitter могут быть свои правила, однако они не являются всеобщими, - заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед. - Если президент любого государства мира обеспокоен складывающейся ситуацией [в собственной стране], то он может свободно выражать свое мнение".

Twitter удалил в среду сообщение президента Нигерии, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания, передает агентство Reuters. Формальным поводом стало упоминание Мухаммаду Бухари гражданской войны на юго-востоке Нигерии в 1967-70 годах, начавшейся после мятежа сепаратистов и провозглашения ими государства Биафра. В ходе войны погибли более 1 млн человек. В своем объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику Twitter в части "оскорбительного поведения". В результате сообщение было удалено, а аккаунт главы государства заблокирован на 12 часов.

В последние недели на юго-востоке Нигерии сепаратисты совершили серию нападений на полицейские участки и государственные здания. Эти атаки сопровождались убийствами полицейских и военнослужащих. Мухаммаду Бухари опубликовал 1 июня в Twitter серию сообщений после того, как лидеры сепаратистской организации "Коренные народы Биафры" призвали жителей юга Нигерии прекратить на один день работу в память о жертвах гражданской войны, что было воспринято федеральными властями как попытка возродить сепаратистские настроения. "Те из нас, кто прошел 30 месяцев гражданской войны, будут обращаться с ними на языке, который они понимают", - написал в одном из своих сообщений Бухари. Именно оно и было удалено Twitter.