Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,41-1,81%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инвесторы на рынках акций сохранили оптимизм для продолжения умеренных покупок и индекс Мосбиржи протестировал новые исторические максимумы. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,41%, до 3817,68 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,82%, до 1643,66 пункта. Доллар по отношению к рублю на 21:00 мск снизился на 0,29%, до 73,21 руб., евро - на 0,41%, до 89,38 руб.

"Ценовой позитив в нефти в свете оптимистичных итогов встречи ОПЕК+, а также относительное геополитическое затишье продолжают поддерживать спрос на российские бумаги. Рост стоимости "черного золота" при относительной курсовой инертности рубля создал благоприятные условия для акций нефтяных экспортеров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

На общие настроения продолжает локально оказывать влияние макростатистика. После вышедших 1 июня воодушевляющих производственных майских индексов PMI КНР, еврозоны и США, сегодняшние данные по розничным продажам в Германии в апреле, оказавшиеся заметно хуже прогноза, стали одной из причин снижения активности покупателей.

Рынок акций

В фаворитах спроса так же, как и накануне, акции компаний нефтегазового сектора - от "Новатэка" до "Лукойла" (+2,99%) и "Газпрома" (+2,37%). Все они только выигрывают от ралли сырьевых котировок. "Нефть Brent в свою очередь вечером балансирует около $70,95, а рынок не видит ничего критичного в постоянном расширении сырьевого предложения", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Лучше рынка выглядели и акции ММК (+2,34%). "Поводом для покупок стала информация менеджмента комбината о том, что компания планирует нарастить выплавку стали в 2021 году на 14-15% по сравнению с 11,57 млн тонн в прошлом году. Информация впрочем уже в определяющей мере учтена в текущих рыночных оценках справедливой стоимости ММК", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Бумаги HeadHunter потеряли сегодня более 7%, что представляется следствием переоценки справедливой стоимости компании рынком в связи с обнародованными ее менеджментом планами размещения американских депозитарных акций (ADS). "Компания с 1 июня начала андеррайтинговое публичное размещение 4,5 млн ADS, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию. Объем размещаемых бумаг составляет приблизительно 8,9% капитала HeadHunter", - добавил Осин.

Прогноз на завтра

Сдержанность в настроениях рынка может быть связана с публикацией во второй половине недели очередной порции важной статистики, считает Александр Бахтин. В частности, в четверг инвесторы оценят майские индексы PMI в секторе услуг КНР (от Caixin), еврозоны, США. Кроме того, из американской статистики влияние на настроения может оказать следующая информация - недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США от ADP за май, изменения запасов сырой нефти и нефтепродуктов за неделю.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в пределах 3700-3800 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74 руб.

По оценкам "Фридом Финанс", шансы повышения рынка в четверг вновь выглядят предпочтительными. Целевые диапазоны закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3765-3845 пунктов, а также 73,05-73,40 руб. и 89,10-89,70 руб. соответственно.