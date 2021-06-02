Калининград выплатит 110 млн рублей рибейтов за съемки фильмов в регионе в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области в 2021 году выплатят 110 млн рублей в качестве компенсаций понесенных затрат (рибейтов) кинокомпаниям, снимавшим фильмы на территории региона. Об этом сообщил в среду министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на форуме креативного бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы начали рибейты с 2017 года. В этом году у нас уже к выплате будет порядка 110 млн рублей. База у нас 20% [от затрат компании] плюс мы до 40% можем увеличить количество денег, если выполняются определенные условия. Там есть критерии, например, если вы делаете премьеру в Калининградской области, там есть критерий - если вы берете наш персонал, для того, чтобы они работали у вас на съемочной площадке, и проводите мастер-классы", - сказал Ермак.

Он добавил, что с 2021 года область начинает выплачивать производителям рибейты за съемку музыкальных клипов и рекламы на территории области, а также изучает вопрос о возможности компенсации затрат на производство мультфильмов. При этом рибейты - это одна из трех составляющих развития киноиндустрии в регионе. Наряду с этим область привлекает на свою территорию кинофестивали и развивает базу кинопроизводства. Все это в значительной степени - реклама региона. "Когда герой Балуева в фильме "Воин" выходит у нас в Янтарном на пляж с "Голубым флагом" (международная награда, которой удостоен пляж в поселке "Янтарный", - прим. ТАСС), делает глубокий вдох и говорит: "Какой здесь воздух! Чистый озон", - поверьте, это для конечного потребителя, для нашего потенциального туриста или для человека, который просто хочет приехать в Калининград даже по бизнесу, имеет гораздо большее значение, чем любая рекламная кампания, проводимая чиновниками", - отметил он.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов. Первые рибейты кинопроизводителям здесь были выплачены в 2017 году из расчета 20% от общих затрат компаний в регионе, их сумма составила 20 млн рублей. Всего с 2017 по 2020 год компаниям было возвращено 92 млн рублей за съемки 15 картин. Ермак подчеркенул, что область готова делиться своим опытом в развитии кинопроизводства и привлечении кинокомпаний на свою территорию. "Мы, на самом деле, рады делиться со всеми регионами нашими наработками, нашими материалами абсолютно бесплатно. <...> Пожалуйста, приезжайте и забирайте и наши документы, и тот опыт, который у нас есть", - заключил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.