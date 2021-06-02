Мурманская область привезла для ПМЭФ талисман - метрового краба Юрия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что делегация его региона привезла на Петербургский международный форум (ПМЭФ) метрового камчатского краба по имени Юрий, который "приносит инвестиционную удачу", чтобы он стал талисманом форума.

"Это краб из Териберки Юрий, и так повелось, пошло поверье от предпринимателей, что если его увидишь или с ним сфотографируешься, то в инвестиционном плане тебе повезет. Мы специально его привезли сюда. Он приносит инвестиционную удачу. Это талисман Териберки, а сейчас будет еще и талисманом Петербургского экономического форума", - сказал Чибис в интервью ТАСС.

Глава региона отметил, что после ПМЭФ краба вернут в Мурманскую область. "Мы к нему бережно относимся. С учетом повышенного интереса выпускать мы его не будем, а создадим комфортные условия для его проживания, чтобы туристы могли зимой любоваться северным сиянием, круглый год - уникальной северной природой, в том числе дельфинами, китами, а еще подойти к крабу Юрию для того, чтобы с ним сфотографироваться", - пояснил губернатор.

Мурманская область на ПМЭФ представила стенд, где зона заключения соглашений стилизована под айсберги, а в зоне приветствия находится большой аквариум с морской водой и живыми обитателями Баренцева моря - морскими ежами, мидиями, гребешками и метровым камчатским крабом - таких ловят у побережья Кольского полуострова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы малого и среднего предпринимательства, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.