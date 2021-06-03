Клуб "Валдай" проведет на ПМЭФ дискуссии о санкциях и их рисках и жизни в мире big data

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в четверг, 3 июня, проведет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сессии "Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса" и "Право на частную жизнь в мире big data".

В дискуссиях примут участие высокопоставленные политики, а также представители бизнеса и научной сферы. Модераторами выступят программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и председатель совета фонда "Валдая" Андрей Быстрицкий.

Санкции и экономика

"Санкции уже долгое время остаются в центре повестки мероприятий клуба, поскольку это серьезный вызов национальной безопасности стран по всему миру, требующий взвешенных экспертных оценок", - говорится в распространенном сообщении "Валдая".

В утренней сессии "Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса" специалисты обсудят ключевые тенденции в области применения рестрикций и защиты от них. Актуальность темы связана в том числе с действиями администрации президента США Джо Байдена, которая не собирается отказываться от санкций как одного из основных инструментов давления. В Москве неоднократно подчеркивали, что односторонние рестрикции являются незаконным методом сдерживания, который Запад применяет против неугодных стран.

Участники дискуссии сосредоточатся на причинах уязвимости финансового сектора перед санкциями и попытаются спрогнозировать, ожидать ли новой эскалации санкций против России. Кроме того, специально к сессии "Валдай" подготовил второй за последний год крупный доклад по теме санкций "Американо-китайские отношения: к новой холодной войне?".

Частная жизнь в эпоху соцсетей

Пандемия обострила необходимость переноса законодательных норм из реального мира в виртуальное пространство, отмечают специалисты "Валдая". Приложения для отслеживания контактов с заразившимися коронавирусом, использование искусственного интеллекта для определения жесткости эпидемических ограничений и многое другое стали необходимыми мерами. Одним из вопросов здесь является приоритетность государственных или частных интересов в той или иной ситуации.

"В современном мире человек почти автоматически лишается права на частную жизнь, как только становится пользователем социальных сетей или различных приложений. Информация, которую соцсети и онлайн-сервисы собирают о пользователях, становится достоянием публики, частью big data, что делает пользователей уязвимыми для манипуляций сервисов, компаний, государства", - говорится в сообщении "Валдая".

В связи с этим на сессии "Право на частную жизнь в мире big data" будет поставлен вопрос: необходимо ли в новом контексте определить границы понятия "частной жизни", или оно осталось неизменным? Кроме того, эксперты обсудят контроль за соблюдением правовых и этических норм в соцсетях и сочетание саморегулирования в этой сфере с государственным регулированием.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.