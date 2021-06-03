Трутнев поручил оптимизировать работу по реконструкции ВПП аэропорта "Якутск"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил оптимизировать работу по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск", сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда.

"Трутнев обратил внимание представителей руководства подрядных организаций на необходимость соблюдения утвержденных сроков строительства и поручил оптимизировать работу по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер ознакомился с ходом реконструкции второй искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2) аэропорта "Якутск" им. П. А. Ойунского. По словам главы Якутии Айсена Николаева, для региона авиация является основным видом транспорта круглогодичного действия, которая играет важнейшую роль в жизнедеятельности республики. Мероприятия по реконструкции ВПП проводятся в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2019 году основные работы по реконструкции ИВПП-2 были приостановлены в связи с допущенными ошибками при разработке проектно-сметной документации. В феврале текущего года был заключен госконтракт на доработку, положительное заключение госэкспертизы было утверждено позже намеченного. С июня начаты строительно-монтажные работы, полеты выполняются в условиях ограниченной длины взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт продолжит работать в штатно с рабочим участком полосы 1,6 тыс. м для полетов воздушных судов 3-4 класса. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, с октября аэропорт "Якутск" начнет эксплуатировать ВПП с полной длиной 3,4 тыс. метров.

Трутневу также доложили о реконструкции аэродромных покрытий взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри, которая начнется с июля. Работы будут завершены в сентябре, в течение октября будет проходить сертификация.

В пресс-службе добавили, что в период закрытия аэропорта с 1 июля по 30 октября пассажиропоток Нерюнгринского района будет обслуживаться железнодорожным и автомобильным видами транспорта с дальнейшей возможностью вылета по магистральным направлениям в центральные города России. С ноября аэропорт возобновит прием воздушных судов без ограничений по типам в штатном режиме по сезонному расписанию. В 2022 году продолжатся работы по строительству вспомогательной аэропортовой инфраструктуры: обустройству аэровокзала, склада горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательной станции.