КРДВ подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в области недропользования в ДФО

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Рабочая группа с привлечением Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики подготовит предложения по механизмам поддержки реализации инвестиционных проектов в области недропользования на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по итогам совещания об эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Республики Саха (Якутия).

"Минприроды России совместно с Минвостокразвития России, субъектами ДФО поручено провести анализ использования лицензий на пользование недрами на территории ДФО. С привлечением Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики планируется создать рабочую группу, которая проанализирует результаты проверки и подготовит предложения по механизмам поддержки реализации инвестиционных проектов в области недропользования", - сказано в сообщении.

Ранее Трутнев попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова провести проверку работы холдинга "Росгеология" на предмет сдерживания частной геологоразведки. Кроме того, Минприроды прорабатывает вопрос о введении в оборот перспективных месторождений в Якутии. Так, по золотоносному месторождению Кючус подготовлен пакет документов, в ближайшее время лицензия на разработку месторождения будет выставлена на торги и, как подчеркнули в пресс-службе, это самое большое месторождение в стране, которое министерство готово вывести на аукцион.

О расширении действующих проектов, связанных с добычей природных ресурсов, на совещании доложил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, вопросы реализации ключевых проектов, геологоразведочных работ находятся на особом контроле, руководство региона рассчитывает на создание и реализацию новых крупных промышленных инвестиционных проектов на территории республики.

"Развитие добычного сектора не является магистральным путем развития страны. Средства, которые зарабатываются благодаря высокомаржинальным проектам, должны идти для развития других направлений экономики. Республика Саха (Якутия) в этом отношении очень показательный пример. Являясь лидером по добыче целого ряда полезных ископаемых, она является и лидером по высоким технологиям на Дальнем Востоке. Это правильно: получать деньги от высокомаржинальных проектов и вкладывать их в образование и науку", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Позиция "Росгеологии"

Ранее в "Росгеологии" напомнили, что холдинг создан на основании указа президента РФ и осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Кроме того, "Росгеология" является акционерным обществом, которое полностью принадлежит государству. "Росгеология" последовательно поддерживает развитие юниорного бизнеса в геологоразведке и является одним из активных участников этого процесса.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.