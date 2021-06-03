Bloomberg сообщил о возобновлении работы предприятий JBS в США и Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Мясоперерабатывающая компания JBS частично возобновила работу своих предприятий в США после кибератаки. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании и информацию, полученную от источников.

Агентство подчеркивает, что во второй половине дня к работе в штатном режиме вернулись сотрудники предприятия JBS в городе Грили (штат Колорадо). Комбинаты в штатах Техас, Небраска и Висконсин возобновили работу лишь частично, кроме того, полностью восстановлена работа предприятия JBS в канадской провинции Альберта. К четвергу, по сведениям агентства, должна быть восстановлена работа завода компании в штате Пенсильвания.

Ранее JBS объявила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. В связи с этим была приостановлена работа всех предприятий компании в Соединенных Штатах. Руководитель JBS Андре Ногейра во вторник информировал, что специалисты устраняют последствия кибератаки, и в среду большая часть предприятий будет работать.

По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по данному эпизоду. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.