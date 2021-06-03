"Известия": в России предложили новую систему контроля за импортерами товаров

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР) предлагает с 1 сентября обязать импортеров потребительской продукции идентифицировать места своих производств за рубежом. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, компаниям необходимо будет сообщать идентификатор производства при регистрации документов о соответствии обязательным требованиям на товары. Уточняется, что МЭР разрешило указывать географические координаты зарубежных заводов и фабрик, которые можно определять по сигналам ГЛОНАСС или приводить другой идентификатор, позволяющий в автоматическом режиме определить место производства.

Как уточняют "Известия", подготовлены два постановления правительства, согласно которым будет легализована цифровая система идентификации мест по производству продукции. В МЭР сообщили, что речь идет о заводах и фабриках вне Евразийского экономического союза, которые изготавливают потребительские товары, которые подлежат сертификации или декларированию.

В Минэкономразвития также пояснили, что в настоящее время на одну и ту же продукцию в реестре может приходиться несколько документов соответствия, либо на один завод приходится несколько сертификатов. "В таких ситуациях, во-первых, сложно понять, действительно ли товар произведен по указанному адресу и прошел ли он все необходимые проверки. А во-вторых, можно предположить, что выезд на производственную площадку не осуществлялся. Как следствие, на рынке может обращаться рискованная продукция", - добавили в министерстве.

В ведомстве отметили газете, что цифровая система идентификации позволит отследить проведение анализа конкретного производства, а также возможные нарушения в процедуре оценки продукции, а для работы системы нужен цифровой идентификатор места изготовления.