Резидент Арктической зоны на Чукотке запустил проект по развитию туризма и малой авиации

ТАСС, 3 июня. Новый резидент Арктической зоны на Чукотке приобрел в лизинг современный вертолет, что позволит реализовать в регионе проект по развитию туризма, а также выполнять перевозку грузов и пассажиров для нужд округа. Об этом ТАСС сообщил инициатор проекта Геннадий Орлов.

"После того как в декабре 2020 года наша компания получила статус резидента Арктической зоны, мы взяли в лизинг вертолет на три года. Это надежная и современная французская техника на заводской гарантии. Будем работать в связке с туркомпаниями - выполнять полеты в Чукотский, Беринговский, Провиденский, Анадырский районы, характеристики воздушного судна позволяют это сделать. Также планируем выполнять полеты и для нужд жителей округа: доставлять почту, продовольствие, тушить тундру, менять вахты. Работать у нас будут пилоты из Владивостока, имеющие всю необходимую квалификацию", - сказал Орлов.

Он добавил, что в планах компании покупка еще одного вертолета, а в будущем и развитие самолетной авиации. Сейчас по распоряжению губернатора округа Романа Копина компания получила в аренду на 10 лет участок в Анадыре, где будет установлен ангар для воздушных судов резидента Арктической зоны. Проект реализуется при поддержке УК ТОР "Чукотка" - дочернее общество АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".

Резидентами Арктической зоны могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Арктики, с объемом вложений в 1 млн рублей. Этот статус позволит получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам и вернуть часть расходов. В настоящий момент на Чукотке четыре компании имеют статус резидентов Арктической зоны.